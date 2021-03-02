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Переболевший коронавирусом Степанов объяснил, зачем вакцинировался Глава Минздрава рассказал, что послужило причиной для его вакцинации, несмотря на перенесенную болезнь

Министр здравоохранения Максим Степанов, который на днях вакцинировался от коронавируса, рассказал о целях публичной прививки.

"Действительно, я переболел 3 месяца назад. Согласно нашим рекомендациям и международным протоколам, человек может не прививаться 6 месяцев после болезни. В то же время никакого запрета не существует", — сказал он.

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Степанов ответил на вопрос, есть ли опасность непротокольной реакции иммунной системы.

"Таких случаев зафиксировано в мире не было. Поэтому я решил, в связи с этой антивакцинальной вакханалией, которая уже в течение двух месяцев в стране, что очень важно, чтобы люди вакцинировались. Тот процент, который показывают социологические исследования, нас не устраивает. Затем послушали, что начали говорить после привоза вакцины в Украину наши политики в погоне за политическими дивидендами... Но это спекуляции на здоровье людей, поэтому я решил это сделать (вакцинироваться - ред.)", — сказал он.

Ранее депутаты Верховной Рады рассказали, доверяют ли индийской вакцине CoviShіеld и готовы ли ею вакцинироваться.