18:05, Сегодня

"Нужно искать выход из конфуза": член ТКГ о событии на переговорах по Донбассу Сергей Гармаш высказался об участии людей из ОРДЛО в переговорах по Донбассу

Представителям ОРДЛО дали высказаться во время заседания Трехсторонней контактной группы, заявил журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Подробности он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, это было прогнозируемо. Мне только непонятно, почему мы не отреагировали, не предупредили такой ход развития событий, нежелательный для нас и профанирующий весь переговорный процесс. Люди, которые не представляют ни одну из трех сторон ТКГ, не могут принимать участия в официальных дипломатических переговорах. ОБСЕ почему-то допустило это, и это явная ошибка ОБСЕ", — сказал он.

Читайте также: Саперы работают вслепую: военный эксперт об обострении на Донбассе

Гармаш рассказал, что нужно делать дальше с этой ситуацией.

"Сейчас, я думаю, все стороны будут искать выход из этого неприятного конфуза. Тем не менее ситуация зашла в критическую фазу. Если кто попало будет приходить и участвовать в дипломатическом процессе, то есть ли в нем смысл? Нужно либо наводить порядок, либо думать о том, нужен ли он (процесс переговоров - ред.) вообще. Я имею в виду приведение фактического формата переговоров в соответствии с его документальной основой", — заявил он.

Читайте также: Обострение на Донбассе: военный эксперт объяснил, чего ждет Украина

Добавим, по словам Гармаша, на заседании рабочей группы по политическим вопросам 2 марта в беседу сначала вступила "эксперт" ОРДЛО Майя Пирогова, потом "эксперты" из Луганска. При этом представитель России говорил секунд 30, добавил Гармаш.