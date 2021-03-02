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Экстрадиция Шария: юрист объяснил, помешает ли статус беженца Эксперт рассказал о процессуальных действиях относительно скандального блогера

Блогер Анатолий Шарий, которому СБУ объявила о подозрении, появился в базе розыска Министерства внутренних дел. О процессе его экстрадиции из Испании рассказал в эфире канала "Украина 24" юрист-международник Виталий Власюк.

"Абсолютно правильно, что был сделан запрос о международной правовой помощи, и по этому запросу на территории Испании силами испанских правоохранительных органов должны проводиться соответствующие процессуальные действия относительно или допроса Шария, или его задержания и передачи Украине. Я бы сказал, что начинать нужно с допроса, но учитывая, что дважды он вызывался и есть основания выбирать ему меру пресечения в виде содержания под стражей по причине того, что он уклоняется от досудебного расследования, то такой запрос можно передать в Испанию. В Испании этот запрос будут рассматривать, в первую очередь, на соответствие их собственному законодательству, так как это все-таки их территория", — сказал он.

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Эксперт рассказал, может ли стать препятствием для Украины статус беженца у подследственного.

"В любом случае, этот вопрос будет рассматриваться на межгосударственном уровне, и Украина будет иметь все основания просить о проведении процессуальных действий. Такие действия могут касаться и беженца. Если мы говорим о задержании с последующей выдачей в Украину, тут статус беженца будет препятствием, и нужно будет договариваться о том, что у нас есть основания, которые важнее, чем статус беженца", — сказал он.

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Напомним, СБУ 16 февраля объявила, что блогеру Анатолию Шарию, проживающему в Испании, сообщается о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.