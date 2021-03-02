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Переход на летнее время: врач объяснила, чем вреден перевод часов В Украине хотят отменить сезонные переводы часов, мнение невролога

В Украине могут отменить переход с зимнего на летнее время — профильный комитет парламента рекомендовал принять соответствующий законопроект. Невролог Татьяна Майкова в эфире канала "Украина 24" рассказала, нужно ли переводить часы.

"Я вам скажу так: самое главное — чтобы было какое-то одно постоянное время. Наверное, мы будем как-то синхронизировать свое решение с Европой, но мы были бы очень благодарны Верховной Раде, если бы они приняли решение, что больше не нужно переводить часы на летнее или зимнее время. Установить какое-то стабильное время было бы очень полезным для организма. Не только мозг работает в определенных циркадных ритмах, но и каждая клетка организма имеет точно такие же циркадные ритмы. И если мозг можно убедить, почему мы переводим время, то клетку уговорить нельзя. Это было бы очень полезное для здоровья решение (отменить перевод часов — ред.), это повысило бы и активность, и работоспособность, и добавило бы жизненной силы", — сказала она.

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Врач объяснила, как скачки времени сказываются на организме.

"Те гормоны, которые адаптируют нас к определенным дневным нагрузкам, выделяются по часам. Поэтому любые сдвиги времени вперед или назад предлагают организму разработать новый ритм, а это невозможно. Эти биологические ритмы складывались миллионы лет, и мы должны жить в соответствии с тем, что выработала природа. Вся дополнительная работа, которая происходит после перевода часов, ложится на мозг, и у людей проявляются самые разные дисфункции: болевые — головные боли, боли в спине, суставах; эмоциональные расстройства, сосудистые кризы, повышение или понижение артериального давления, нарушение сна. Обычно после перевода часов очень сложно людям перестроиться. Наш организм, экономя энергию, пытается жить по определенным выработанным правилам. И если мы меняем время засыпания, меняется время выделения гормона кортизола, а он отвечает за работу иммунной системы, артериального давления, сахара в крови и так далее, огромное количество функций. И мы одним переводом часов нарушаем все эти процессы", — рассказала она.

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По мнению врача, для Киева больше подходит летнее время. Разница между востоком и западом Украины больше часа, поэтому Верховная Рада должна тщательно изучить вопрос и прийти к общему решению, отметила Майкова.

Напомним, в 2021 году переход на летнее время состоится в ночь с 27 на 28 марта в 3 часа ночи, часы нужно будет перевести на час вперед.