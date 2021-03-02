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"Есть пробелы": врач о том, что не так с вакцинацией в Украине Андрей Александрин рассказал, почему украинцы не доверяют вакцине от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский и министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировались от коронавируса. Хорошо ли, что они сделали это публично, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" врач-инфекционист, эпидемиолог Андрей Александрин.

"Вакцинироваться публично — это правильный шаг, и министр этим показал приверженность как руководителя вакцинопрофилактике в общем и от коронавируса в частности. Я считаю, что это поступок не только политический, но и призыв ко всем медицинским сотрудникам своим примером показывать такие же действия. По поводу недоверия к вакцине, то оно возникает на этапе, когда человек не осведомлен. Тут я согласен, есть пробелы в общей работе, и нужно усилить коммуникационную кампанию", — сказал он.

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Также Александрин ответил, почему многие медики сами отказываются от прививки.

"Антивакцинаторская кампания проходит в нашей стране уже много лет. Это не первый министр, который столкнулся с такой большой проблемой. Вопрос в другом, я делал у себя на странице опрос для медработников, готовы ли они вакцинироваться и если против, то почему. Могу сказать, что 90% медиков, которые отозвались, однозначно за вакцинацию, а те, кто не будет вакцинироваться, объясняют, что они переболели. Но, опять же, если человек переболел, вакцинирование не противопоказано", — сказал он.

Ранее депутаты Верховной Рады рассказали, доверяют ли индийской вакцине CoviShіеld и готовы ли ею вакцинироваться.