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Нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19: врач удивила ответом Иммунолог рассказала, что происходит с организмом после вакцинации

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Стоит ли прививаться тем, кто уже переболел, рассказала в эфире канала "Украина 24" иммунолог Алла Волоха.

"На самом деле, если человек переболел бессимптомно, у него может не быть антител, такое бывает достаточно часто. И если он получит прививку, то просто усилит свой иммунитет. Если до этого уже переболел — в этом никакой угрозы нет, а есть возможность, скажем так, усилить свой иммунитет, иммунную защиту от коронавируса. Не надо отказываться (от вакцинации - ред.), даже если переболели", — сказала она.

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Также Волоха заверила, что повышение температуры после вакцинации — это естественная реакция.

"Это может быть. Может быть повышение температуры, это ожидаемо, ничего особенного в этом нет. Это часто бывает после вакцинации", — сказала она.

Ранее руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник рассказал, как украинцы могут записаться на прививку онлайн.