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Украинцы смогут записаться на прививку от COVID-19 онлайн: подробности Глава проекта "Дія" Мстислав Баник рассказал, как записаться на вакцинацию через интернет

Украинцы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія". Подробности рассказал в эфире канала "Украина 24" руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

"Чтобы зарегистрироваться на вакцинацию, надо скачать приложение "Дія", если его еще нет. Зайти в раздел "Услуги", выбрать услугу "Запись на вакцинацию" и указать населенный пункт, в котором будет удобно вакцинироваться. А когда вакцина будет доступна на этапе прививки для целевой группы именно в этом населенном пункте, мы сообщим человеку, чтобы он выбрал дату и время прививки", — сказал он.

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Баник ответил, нужны ли какие-то особые документы.

"Ничего не нужно, даже личные данные, поскольку человек, авторизуясь на портале "Дія", уже дает нам основные данные. От человека надо лишь указать населенный пункт, где ему будет удобнее вакцинироваться", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса и рассказал, как это было.