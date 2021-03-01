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Часть вакцин от COVID-19 летит в мусор — чиновник рассказал почему Олег Рубан рассказал, почему врачи выбрасывают вакцины от коронавируса и отказываются от прививки

Врачам приходится выбрасывать неиспользованные вакцины от коронавируса, если флакон, рассчитанный на 10 доз, не успевают использовать в течение 6 часов. Ситуацию прокомментировал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

"Это касается всех вакцин, которые имеют большой разлив на несколько доз. Это обычная практика в медицине и иммунизации по поводу большого разлива. Необходимо создать логистику и создать очереди для проведения одновременной вакцинации нескольких человек. Главное, что сейчас можно сказать, что у Украины уже есть вакцина, которая позволит снизить эпидемию. Не стоит делать из этого негатив", — сказал он.

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Рубан ответил, почему идет много отказов от вакцинации.

"Сегодня есть проблема в прозрачности информации. Та вакцина, которая к нам приехала, была зарегистрирована за шесть часов. Не довели всю информацию о ее безопасности. Центр, который давал разрешительные документы, дал их несвоевременно. Поэтому возникают недоразумения. Это задание Министерства здравоохранения (довести всю информацию до населения — ред.)", — сказал он.

Ранее председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в Украине.