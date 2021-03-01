12:36, Сегодня

"Темпы вакцинации мизерные": академик назвал причины Сергей Комиссаренко раскритиковал организацию вакцинации от коронавируса в Украине

В Украине сохраняется очень низкий уровень вакцинации от коронавируса. О причинах рассказал академик, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".

"Хотя вакцинация у нас формально и началась, фактически ее нет. Давайте возьмем страны, которые являются лидерами и демонстрируют уважение к своему населению, которые все сделали, чтобы вакцинация проходила эффективно. В первую очередь, это Израиль, где уже 90% населения получили вакцину. И из них 37% вакцинированы дважды, то есть уже полностью защищены. Второй пример — Великобритания. Там была вспышка, она была негативным лидером в Европе. И она уже вакцинировала 30% своего населения. И США - Байден пообещал 100 млн доз, и темпы уже значительно лучше, чем 100 млн за 100 дней. Я думаю, США завершат вакцинацию где-то в сентябре", — сказал он.

Читайте также: Вакцинация в Украине: экс-премьер выступил с неожиданным предложением

Также Комиссаренко рассказал, почему только 30% врачей в Украине готовы вакцинироваться от коронавируса.

"Я думаю, тут много причин. Какое-то недоверие, политики так часто говорят о проблемах с вакцинацией. У нас очень сильная антивакцинальная пропаганда, хотя люди должны понимать, что они себя спасают, когда вакцинируются. Они уберегают себя от тяжелой болезни с серьезными последствиями. Я слышал, что у нас остаются неиспользованные вакцины. Я думаю, что здравый смысл подсказывает разрешить вакцинировать людей и вне приоритетных списков", — сказал он.

Читайте также: "Подделать невозможно": украинцам будут выдавать справки о вакцинации от коронавируса

Академик подчеркнул, что Украине необходимо как можно скорее наращивать темпы вакцинации.

"У нас темпы настолько мизерные, что серьезно их рассматривать нельзя. Мы поздно начинаем, позже других стран, но все равно мы должны наладить все как можно быстрее. Нам нужно, чтобы было провакцинировано не менее 80% людей, чтобы болезнь исчезла", — сказал он.

Ранее руководитель отдела вакцин Food and Drug Administration Константин Чумаков сравнил вакцину, полученную Украиной, с AstraZeneca и Pfizer.