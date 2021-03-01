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В Николаевской области прогремел взрыв в школе: подробности от ГСЧС В одной из школ взорвался отопительный котел, кочегара увезли в больницу

В Николаевской области на территории школы в селе Ивановка Очаковского района взорвался котел, под завалами оказался один человек, которого уже вытащили. Подробности происшествия рассказал в эфире канала "Украина 24" пресс-офицер ГСЧС в Николаевской области Артем Вагин.

"Основная версия — что вследствие скачка напряжения случился взрыв котла, в результате произошло обрушение и пострадал человек, который там находился. В результате взрыва произошло обрушение элементов здания, и его зажало плитами перекрытия. Мужчину достали при помощи гидравлического и электрического спасательного оборудования и передали медикам. Его везут в больницу скорой помощи, состояние тяжелое", — сказал он.

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По словам представителя спасателей, взрыв был локальным, поэтому больше никто не пострадал.

"К счастью, дети и здание школы не пострадали, все произошло более локально. Пострадавший — кочегар, он с утра был на месте, отвечал за отопление здания", — сказал он.

Напомним, в Черновцах 27 февраля прогремел мощный взрыв в первой городской больнице в палате для больных коронавирусом.