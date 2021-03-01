"Эффективность ниже": врач сравнил вакцину, полученную Украиной, с AstraZeneca и Pfizer

Руководитель отдела вакцин Food and Drug Administration Константин Чумаков рассказал в эфире канала "Украина 24" об индийской вакцине CoviShield, которую получила Украина.

"Эта вакцина, скорее всего, столь же хороша, как и AstraZeneca, ее эффективность может быть чуточку пониже, чем у РНК-вакцин, тем не менее она вполне защищает вас от заболевания и, самое главное - от тяжелых форм болезни. Если можно так выразиться, это индийский вариант, некий дженерик исходной вакцины, которую создала фирма AstraZeneca.

Moderna и Pfizer, безусловно, лидируют, для них проведены полноценные качественные клинические испытания, которые показали максимальную эффективность. AstraZeneca тоже работает, ее заявленная эффективность несколько ниже, но это лучше, чем ничего, 70-80% это очень хорошо", — сказал он.