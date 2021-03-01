"Эффективность ниже": врач сравнил вакцину, полученную Украиной, с AstraZeneca и Pfizer
Эксперт рассказал, чем отличается индийская вакцина от других
Руководитель отдела вакцин Food and Drug Administration Константин Чумаков рассказал в эфире канала "Украина 24" об индийской вакцине CoviShield, которую получила Украина.
"Эта вакцина, скорее всего, столь же хороша, как и AstraZeneca, ее эффективность может быть чуточку пониже, чем у РНК-вакцин, тем не менее она вполне защищает вас от заболевания и, самое главное - от тяжелых форм болезни. Если можно так выразиться, это индийский вариант, некий дженерик исходной вакцины, которую создала фирма AstraZeneca.
Moderna и Pfizer, безусловно, лидируют, для них проведены полноценные качественные клинические испытания, которые показали максимальную эффективность. AstraZeneca тоже работает, ее заявленная эффективность несколько ниже, но это лучше, чем ничего, 70-80% это очень хорошо", — сказал он.
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Также эксперт высказался о российской вакцине.
"Информации о "Спутнике V" до сих пор нет, и я не уверен, что она когда-либо будет, потому что третья фаза испытаний остановлена в связи с тем, что началась массовая вакцинация, и провести испытания уже невозможно. Заболеваемость снижается, но за счет вакцинации или это общий процесс всего мира – сказать трудно. Большой скепсис вызывал процесс внедрения этой вакцины, когда ее стали применять, не проверив, работает она или нет. Судя по слухам, скорее всего, она работает", — сказал он.
Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о возможных осложнениях после вакцинации от коронавируса.