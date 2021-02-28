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Обострение на Донбассе: военный эксперт объяснил, чего ждет Украина Александр Мусиенко рассказал, зачем Украина ожидает реакцию других стран на обострение ситуации

За сутки, 26 февраля, на Донбассе 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы. Украинская делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций по этому поводу. Что это даст Украине, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире канала "Украина 24".

"Нам, по сути, это (ожидание реакции партнеров на обострение ситуации – ред.) ничего не дает, кроме того, что в очередной раз, в сотый раз засвидетельствовать то, что украинская сторона соблюдает свои обязательства по перемирию, в то же время российские формирования этого не соблюдают. Это не новая история, это используется", — сказал он.

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Российские боевики применяют гранатометы и минометы, отметил эксперт

"По отдельным направлениям применяются гранатометы и минометы, не просто стрелковое оружие или работа снайперских групп. Это свидетельствует о том, что есть эскалация. Это все видят и знают, но, кроме того, чтобы сообщить Мониторинговой миссии, никакой смысловой нагрузки нет", — сказал он.

Ранее политический эксперт Олег Петровец рассказал, почему Нормандский формат переговоров по Донбассу подходит к своему концу.