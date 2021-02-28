Обострение на Донбассе: военный эксперт объяснил, чего ждет Украина

Александр Мусиенко рассказал, зачем Украина ожидает реакцию других стран на обострение ситуации

Обострение на Донбассе: военный эксперт объяснил, чего ждет Украина

За сутки, 26 февраля, на Донбассе 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы. Украинская делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций по этому поводу. Что это даст Украине, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире канала "Украина 24".

"Нам, по сути, это (ожидание реакции партнеров на обострение ситуации – ред.) ничего не дает, кроме того, что в очередной раз, в сотый раз засвидетельствовать то, что украинская сторона соблюдает свои обязательства по перемирию, в то же время российские формирования этого не соблюдают. Это не новая история, это используется", — сказал он.

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Российские боевики применяют гранатометы и минометы, отметил эксперт

"По отдельным направлениям применяются гранатометы и минометы, не просто стрелковое оружие или работа снайперских групп. Это свидетельствует о том, что есть эскалация. Это все видят и знают, но, кроме того, чтобы сообщить Мониторинговой миссии, никакой смысловой нагрузки нет", — сказал он.

Ранее политический эксперт Олег Петровец рассказал, почему Нормандский формат переговоров по Донбассу подходит к своему концу.

Источник Украина 24 Теги Донбасс