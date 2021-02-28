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Перевод часов хотят отменить — эксперт рассказал, нужно ли переходить на летнее время Тарас Козак объяснил, есть ли практическая польза от перевода часов

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал принять за основу законопроект об исчислении времени, который предполагает отмену перевода часов весной и осенью. Инвестбанкир Тарас Козак рассказал в эфире канала "Украина 24", нужно ли отказываться от перехода на летнее и зимнее время.

"Вокруг перевода стрелок столько мифов, зачем это нужно, работать нужно дольше или раньше выходить на работу летом, зимой. На самом деле у этого другие причины. Когда летом день дольше, там как ни переводи, все равно рабочий день во время солнечного света - что с 8 утра, что с 9, что с 10. Тут никакого значения для перехода на летнее время нет. Суть была в другом, в том, чтобы экономить на бытовых потребностях или расходах электроэнергии в квартирах. Потому что летом, когда мы еще не работаем, а спим, солнце уже светит, а вечером, когда люди еще не идут спать, а работают или гуляют, уже темно. И для того, чтобы экономить свет вечером, придуман был перевод стрелок на летнее время", — объяснил он.

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По словам Козака, в настоящее время вопрос перевода стрелок уже не актуален.

"Но сегодня это уже не имеет никакого смысла, потому что намного более эффективное потребление электроэнергии, все осветительные приборы в десятки раз экономнее. А вот вред, о чем говорят врачи, может быть значительный, лечение расстройств требует больше средств, чем какая-то вымышленная экономия на электроэнергии", — сказал он.

Напомним, в 2021 году переход на летнее время состоится в ночь с 27 на 28 марта в 3 часа ночи, часы нужно будет перевести на час вперед.