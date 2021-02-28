Перевод часов хотят отменить — эксперт рассказал, нужно ли переходить на летнее время

Тарас Козак объяснил, есть ли практическая польза от перевода часов

Перевод часов хотят отменить — эксперт рассказал, нужно ли переходить на летнее время

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал принять за основу законопроект об исчислении времени, который предполагает отмену перевода часов весной и осенью. Инвестбанкир Тарас Козак рассказал в эфире канала "Украина 24", нужно ли отказываться от перехода на летнее и зимнее время.

"Вокруг перевода стрелок столько мифов, зачем это нужно, работать нужно дольше или раньше выходить на работу летом, зимой. На самом деле у этого другие причины. Когда летом день дольше, там как ни переводи, все равно рабочий день во время солнечного света - что с 8 утра, что с 9, что с 10. Тут никакого значения для перехода на летнее время нет.

Суть была в другом, в том, чтобы экономить на бытовых потребностях или расходах электроэнергии в квартирах. Потому что летом, когда мы еще не работаем, а спим, солнце уже светит, а вечером, когда люди еще не идут спать, а работают или гуляют, уже темно. И для того, чтобы экономить свет вечером, придуман был перевод стрелок на летнее время", — объяснил он.

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По словам Козака, в настоящее время вопрос перевода стрелок уже не актуален.

"Но сегодня это уже не имеет никакого смысла, потому что намного более эффективное потребление электроэнергии, все осветительные приборы в десятки раз экономнее. А вот вред, о чем говорят врачи, может быть значительный, лечение расстройств требует больше средств, чем какая-то вымышленная экономия на электроэнергии", — сказал он.

Напомним, в 2021 году переход на летнее время состоится в ночь с 27 на 28 марта в 3 часа ночи, часы нужно будет перевести на час вперед.

Источник Украина 24 Теги летнее время