Двойное гражданство в Украине: политик высказал два предостережения
Борислав Береза рассказал, в чем опасность введения двойного гражданства
Вопрос разрешения двойного гражданства в Украине поднимается из корыстных побуждений. Об этом заявил политик Борислав Береза в эфире канала "Украина 24".
"Вопрос двойного, тройного гражданства поднимается каждый раз, когда хочется что-то протянуть. Чаще всего это вопросы коммерческие, например, вопрос земли. Если мы хотим понять, что иностранцы сейчас не могут купить землю, а граждане Украины могут, то я буду не удивлен, что, например, какие-то венгры, шейхи или представители других стран смогут стать украинцами.
Вопрос только в том, для кого они будут покупать эту землю, и кто будет фактическим бенефициаром. Известно, что, например, в той же Венгрии или Чехии есть большое количество российских структур, которые финансируют свои компании в этих странах и через них – заинтересованных в скупке земли. Это первая проблема", — сказал он.
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Также, по словам Березы, появятся политики, которые будут работать на другие страны.
"Вторая проблема – это то, что мы сможем получить большое количество людей, работающих на другие страны, но они будут интегрированы в правительство или Раду. Не все так однозначно, как кому-то кажется", — сказал он.
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