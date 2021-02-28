Двойное гражданство в Украине: политик высказал два предостережения

Вопрос разрешения двойного гражданства в Украине поднимается из корыстных побуждений. Об этом заявил политик Борислав Береза в эфире канала "Украина 24".

"Вопрос двойного, тройного гражданства поднимается каждый раз, когда хочется что-то протянуть. Чаще всего это вопросы коммерческие, например, вопрос земли. Если мы хотим понять, что иностранцы сейчас не могут купить землю, а граждане Украины могут, то я буду не удивлен, что, например, какие-то венгры, шейхи или представители других стран смогут стать украинцами.

Вопрос только в том, для кого они будут покупать эту землю, и кто будет фактическим бенефициаром. Известно, что, например, в той же Венгрии или Чехии есть большое количество российских структур, которые финансируют свои компании в этих странах и через них – заинтересованных в скупке земли. Это первая проблема", — сказал он.