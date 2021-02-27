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"У нас спокойней, чем в Капитолии": у Авакова рассказали о протестах в центре Киева Столкновения протестующих с полицией пока не зафиксированы

Акция в поддержку активиста Сергея Стерненко в центре Киева возле Офиса президента 27 февраля проходит спокойно, полиция поддерживает порядок, столкновений не наблюдается.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

Геращенко, в частности, прокомментировал фотографии большого количества полицейской техники в центре Киева, которые появились в интернете:

"Это не фотографии автозаков, это машины, которые перевозят бойцов Национальной гвардии, которая нужна для поддержания общественного порядка. Действительно, задача полиции – поддержка общественного спокойствия, но никаким образом не препятствовать мирным акциям".

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По его словам, прошлый митинг на Банковой 23 февраля был "вакханалией насилия", а не мирной акцией.

"После неоднократных призывов в эфирах национальных телеканалов, возможно, нас услышали, и сегодня акция мирная, спокойная. Поэтому задача полиции – только помогать перекрывать дорожное движение, помогать, чтобы все было безопасно. Никаких столкновений на данный момент нет, надеюсь, что так будет до вечера. Агрессии нет, и это прекрасно, когда граждане высказывают свою позицию. Если сравнить с беспорядками в Капитолии, у нас все спокойно", - отметил заместитель главы МВД.

Напомним, что Сергею Стерненко инкриминировали похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Активист утверждал, что у обвинения нет доказательств, и дело построено только на заявлениях Щербича.

Одесский суд приговорил активиста к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что протесты возле Офиса президента против приговора Стерненко не выльются в очередной Майдан.