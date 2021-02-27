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Известная украинская певица анонсировала два новых альбома: подробности Джамала пообещала добавлять в свои песни крымскотатарский мелос

Известная украинская певица Джамала в эфире телеканала "Украина 24" поделилась творческими планами и анонсировала выход двух альбомов.

"Сегодня вышла песня "Вдячна" – это первая ласточка с альбома "Мы", который 12 марта выйдет в свет. И будет еще один альбом, который выйдет 9 апреля, он будет называться "5.45". Это музыка под вдохновением современности, людей; некоторые истории личные, некоторые подсмотренные, потому что мне кажется, что самое интересное, что может быть у людей, это их отношения. Альбом "Мы" состоит из особенных и личных для меня песен, он такой мотивационный", - рассказала певица.

По словам Джамалы, это будут украинские альбомы, но она попытается "вплести в свои песни крымскотатарский мелос".

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Ранее музыкальный продюсер Владимир Бебешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как эпидемия коронавируса сказывается на украинском шоу-бизнесе.