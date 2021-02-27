Джемилев о Крыме: мы бы стремились туда, даже если бы там была пустыня

По словам бывшего главы Меджлиса, "сейчас родина в руках врагов"

Джемилев о Крыме: мы бы стремились туда, даже если бы там была пустыня

Многие крымские татары сегодня вынужденно покидают аннексированный Россией Крым, однако они отдают себе отчет, что развитие нации возможно только на своей земле.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил украинский политик, экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Крым – родина. Мы за возвращение на родину после депортации 1944 года почти полвека боролись. А теперь вот снова значительная часть нашего народа вынуждена покидать свои земли. Крым для меня прежде всего – люди. Мы исходили из того, что развитие нации, ее будущее может быть только на своей земле. Стремились в Крым не потому, что там Черное море, пальмы, природные условия; мы бы стремились туда, даже если бы там была пустыня", - отметил политик.

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По словам Джемилева, "сейчас родина в руках наших врагов, и вся наша деятельность сконцентрирована на поиске путей ее освобождения, деоккупации".

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Ранее юрист-международник Борис Бабин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о серьезной проблеме России в Крыму.

Источник Украина 24 Теги Крым Мустафа Джемилев крымские татары Меджлис