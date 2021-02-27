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Джемилев о Крыме: мы бы стремились туда, даже если бы там была пустыня По словам бывшего главы Меджлиса, "сейчас родина в руках врагов"

Многие крымские татары сегодня вынужденно покидают аннексированный Россией Крым, однако они отдают себе отчет, что развитие нации возможно только на своей земле.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил украинский политик, экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Крым – родина. Мы за возвращение на родину после депортации 1944 года почти полвека боролись. А теперь вот снова значительная часть нашего народа вынуждена покидать свои земли. Крым для меня прежде всего – люди. Мы исходили из того, что развитие нации, ее будущее может быть только на своей земле. Стремились в Крым не потому, что там Черное море, пальмы, природные условия; мы бы стремились туда, даже если бы там была пустыня", - отметил политик.

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По словам Джемилева, "сейчас родина в руках наших врагов, и вся наша деятельность сконцентрирована на поиске путей ее освобождения, деоккупации".

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Ранее юрист-международник Борис Бабин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о серьезной проблеме России в Крыму.