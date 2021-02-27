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Не в 2014-м: историк объяснила, когда началась аннексия Крыма Россией Россия столетиями создавала такие условия, что люди уезжали из Крыма

История аннексии Крыма Россией насчитывает уже сотни лет, и началась в 18 веке.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала историк Юлия Тищенко, комментируя седьмую годовщину оккупации полуострова Россией.

"Если заглянуть в историю 18 века, первая аннексия Крымского ханства со стороны России фактически была еще во времена Екатерины Второй. С этого момент началось планомерное выдавливание крымских татар с территории Крымского полуострова. Во время российско-турецких войн 19 века создавались такие условия, что люди уезжали из Крыма. Ехали в разные страны, это была Османская империя, современные Румыния, Болгария", - сказала историк.

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По ее словам, пиком этого страха стала депортация 1944 года в сталинские времена, после освобождения Крыма от немецких захватчиков, "когда целый народ росчерком пера за три дня переселили по страшным обвинениям в коллаборации".

"И после этого имеем то, что имеем – началась другая демографическая политика в отношении региона, упадок региона в 1940-1950-е годы. И все решения относительно восстановления, строительства канала в составе тогда Украинской ССР", - отметила Тищенко.

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Ранее юрист-международник Борис Бабин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о серьезной проблеме России в Крыму.