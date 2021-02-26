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Россия меняет состав населения Крыма: озвучены тревожные данные В Меджлисе крымскотатарского народа рассказали о политике оккупационных властей

Россия в оккупированном Крыму проводит политику выдавливания нелояльного населения, в частности – крымских татар. За 7 лет оккупации полуостров покинули более 50 тыс. человек.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" член Меджлиса крымскотатарского народа Искандер Бариев.

"Мы недавно презентовали отчет, где мы давали в цифрах все, что происходит, и показывали динамику – обыски, аресты, задержания, преследования по этническому принципу, закрытие школ. Эта политика оккупационной власти направлена на то, чтобы выдавить нелояльное население в Крыму, в первую очередь идет речь о коренном народе", - подчеркнул он.

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По словам Бариева, на сегодняшний день более 50 тыс. человек вынуждены были выехать из-за преследований или невозможности проживать на территории Крыма.

"С другой стороны, мы призываем наших соотечественников оставаться в Крыму, сохранять идентичность и проукраинскую позицию, потому что Россия целенаправленно пытается заниматься замещением населения для того, чтобы в будущем представить так называемых крымчан российским населением. Кроме того, проводится по сути дела экоцид и милитаризация", - отметил член Меджлиса.

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Ранее юрист-международник Борис Бабин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о серьезной проблеме России в Крыму.