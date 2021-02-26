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Жесткий карантин на Прикарпатье: стало известно о новых ограничениях В Ивано-Франковской области действует "красная зона" карантина

Ивано-Франковская область инициировала ограничение транспортного сообщения внутри области из-за введения "красной зоны" карантина.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" начальник управления гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА Владимир Стебницкий.

"По поручению главы областной администрации мы обратились в Кабмин насчет ограничения прохождения авиа, железнодорожного и автобусного сообщения через территорию области и к области. Кроме того, у нас под председательством главы была комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Она была третьего числа после государственной комиссии, где приняли ряд ограничительных мер, прилагаемых к тем мерам, которые были предусмотрены постановлением 1236. В частности, в том числе ограничили транспортное сообщение внутри области", - сообщил он.

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Стебницкий призвал СМИ информировать население страны о том, что "красная зона в Ивано-Франковской области, не стоит сюда ехать, надо ограничить свое передвижение в этой области".

"Сейчас туристы еще есть, они будут каким-то путем отбывать назад. Мы не запрещаем людям заезжать, но просим не ехать", - объяснил он.

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Напомним, за прошедшие сутки в Ивано-Франковской области зарегистрировали наибольшее в Украине количество новых случаев коронавируса - 857.

С 22 февраля по 30 апреля в Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на цветные зоны по количеству больных коронавирусом.