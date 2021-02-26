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Украина получила от НАТО предупреждение насчет России – экс-разведчик раскрыл детали По словам Николая Маломужа, "Украина сегодня в зоне риска"

Разведка Эстонии предупредила Украину и страны Балтии о росте вероятности нападения российских войск через территорию Беларуси, но в ближайшие месяцы и даже годы Кремль к такому сценарию не прибегнет.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"Я считаю, что Эстония была уполномочена от стран НАТО озвучить этот сценарий. Но мы имеем реальную информацию, что Россия рассматривает несколько сценариев, включая проведение или локальных, или масштабных военных операций на территории Беларуси в случае, как они говорят, дестабилизации там ситуации и господства нероссийских сил", - сообщил он.

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Маломуж уточнил, что проведение локальных операций относительно Украины и стран Балтии - это лишь сценарий, и спрогнозировал, что Россия "не будет проводить таких операций в ближайшие месяцы, а возможно и годы".

"Чрезвычайно мощно отработана новая модель противодействия России странами НАТО. Новый президент США и лидеры стран Евросоюза на мюнхенской конференции согласовали позицию усилить оборонительную составляющую НАТО, Европейского Союза. Президент США Байден сказал - мы будем согласно 5 статье устава НАТО действовать на любые локальные агрессии, среднего уровня или масштабные в отношении стран-участниц. Разведка Эстонии озвучила этот сценарий как предупреждение, что они готовы противодействовать. Об этих планах известно не только Эстонии, но и США, и Европе, и Украине, поэтому подготовка будет чрезвычайно высокого уровня. И Украина сегодня в зоне риска, но она готова к любым операциям России", - пояснил он.

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Экс-глава Службы внешней разведки считает, что "усиление позиции России в Беларуси будет мощным, чтобы охватить весь сектор контроля Украины по всему периметру". В то же время, по его мнению, реальных широкомасштабных военных операций Россия на сегодняшний день проводить не будет.

Напомним, в Эстонии разведка опубликовала годовой отчет, в котором говорится о росте угрозы нападения России на Украину через территорию Беларуси.

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