Суд потребовал закрыть ряд Telegram-каналов: эксперт объяснил, возможно ли это

Суд постановил закрыть телеграм-каналы, которые СБУ связывает со спецслужбами России. В то же время уголовное дело о блокировании более 400 сайтов закрыли. Можно ли обойти такие блокировки, рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев в эфире канала "Украина 24".

"Есть две части — юридическая и техническая. Если брать первую, то у нас правовое бесчинство в стране, заблокировать можно что угодно, кто угодно может подать жалобу, протянуть и заблокировать. Если говорить о технической части, то блокирование идет на уровне провайдеров. У каждого сайта есть две привязки: IP-адрес и доменный адрес, то есть то, что мы вбиваем в адресную строку. И блокируют по одному или другому признаку. В зависимости от этого можно обходить блокировку. Если это доменное имя, то сайт его просто меняет. Или, если пользователи хотят использовать сайт, то они идут через VPN.

IP-адрес также можно изменить. Окончательно заблокировать можно только полностью, когда блокируется сам сервер и не дают возможности его опять включить. Тогда это возможно. А так это гонка за привидениями", — рассказал он.