Суд потребовал закрыть ряд Telegram-каналов: эксперт объяснил, возможно ли это
Эксперт по кибербезопасности рассказал, будет ли эффективным блокирование каналов и сайтов
Суд постановил закрыть телеграм-каналы, которые СБУ связывает со спецслужбами России. В то же время уголовное дело о блокировании более 400 сайтов закрыли. Можно ли обойти такие блокировки, рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев в эфире канала "Украина 24".
"Есть две части — юридическая и техническая. Если брать первую, то у нас правовое бесчинство в стране, заблокировать можно что угодно, кто угодно может подать жалобу, протянуть и заблокировать. Если говорить о технической части, то блокирование идет на уровне провайдеров. У каждого сайта есть две привязки: IP-адрес и доменный адрес, то есть то, что мы вбиваем в адресную строку. И блокируют по одному или другому признаку. В зависимости от этого можно обходить блокировку. Если это доменное имя, то сайт его просто меняет. Или, если пользователи хотят использовать сайт, то они идут через VPN.
IP-адрес также можно изменить. Окончательно заблокировать можно только полностью, когда блокируется сам сервер и не дают возможности его опять включить. Тогда это возможно. А так это гонка за привидениями", — рассказал он.
Читайте также: "С персональными данными в Украине катастрофа": эксперт назвал причины
Популярное видео
Телеграм-канал заблокировать еще сложнее, сказал эксперт.
"Канал блокируется на уровне самого телеграма, тогда обойти эту блокировку невозможно. Но можно завести новый канал, оплатить рекламу на других каналах, чтобы вернуть аудиторию, ведь есть ряд каналов, у которых практически одна аудитория и они между собой рекламируются. За неделю можно вернуть всю аудиторию на новый канал.
С точки зрения действенности блокировок, если это делать постоянно, то будет действенно, одноразовые акции не принесут результат. Должен быть процесс и система, только так это будет работать", — рассказал он.
Ранее администратор украинской Википедии Антон Процюк назвал две любимые статьи украинцев.