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На Донбассе снова обострение: политолог назвал две причины Политолог рассказал, почему Россия снова пошла в наступление и может ли Украина выйти из Минских соглашений

Новые потери на фронте и стрельба: с начала недели в Донбассе началось обострение, которое приводит к гибели военных. О причинах обострения рассказал политолог Олег Лесной в эфире канала "Украина 24".

"Неоднократно звучало мнение, что действия Зеленского в отношении пророссийских каналов, рупоров Кремля в Украине, обязательно должны вызвать реакцию Кремля. Мы видим, что это можно считать ответом на последовательные действия президента, власти в целом, спецслужб. Это один из факторов. Второй фактор, более глобальный — Россия на данный момент не собирается прекращать войну, и она все равно давит на Украину только для того, чтобы она согласилась исключительно на условия России. Но мы видим, что это иллюзия Кремля, вот они и бесятся. Украина не готова идти на уступки, которых хочет Кремль. Поэтому, к сожалению, мы будем видеть обострение и на фронте, и в информационном поле нашей страны, и в политическом поле, где есть "пятые колонны", — сказал он.

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Также политолог рассказал, какие перспективы есть у Минского формата переговоров.

"Перспективы, как говорится, туманные. Но мы больше говорим не о тактическом уровне, а о стратегическом. Поэтому мы не имеем права выходить из каких-либо позитивных инициатив только потому, что Запад поддерживает тех, кто придерживается своего слова. Мы являемся такой страной, держимся, как можем. Да, мы теряем людей на фронте, но это война, и мы должны быть более прагматичными, чтобы нас поддержал запад. Украина один на один с Кремлем не сможет выстоять. Не стоит провоцировать Кремль и развязывать ему руки, выходя из "Минска". Огонь в ответ — это не провокация, это нужно делать, а на дипломатическом фронте нельзя давать никаких моментов, которые Россия сможет использовать", — сказал он.

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Добавим, журналисты "Украина 24" собрали в один сюжет случаи, которые произошли на Донбассе с начала этой недели. В частности, боевики обстреляли Бутовку. Не обошлось без жертв — старший солдат Сергей Петраускас погиб, защищая позиции в районе шахты Бутовка. Под удар противника попали и позиции в районе Новогородского, куда прилетело три десятка мин сто двадцатого калибра. Несколько мин залетели только в жилые кварталы Новгородского.

Еще один военный погиб во время обстрела армейских позиций в районе Зайцево. Ситуация на этом участке фронта за последние несколько недель обострилась больше всего. Боевики, не скрываясь, используют тяжелое вооружение, а обстрелы уже вряд ли можно назвать провокацией. Противник пытается точно поразить свою цель.

Также боевики забросили в хутор Свободный в Луганской области два десятка мин, изготовленных в России. Они запрещены международными конвенциями и чрезвычайно опасны. Одна из мин залетела во двор, хозяин которого погиб. Симдесятидворичний мужчина пытался толкнуть мину палкой. Прогремел взрыв. Спасти его не удалось.

Стрельба на Донбассе не утихает и сейчас. На передовой снова есть раненые. Пуля попала в украинском воина, его госпитализировали. А на одном из наблюдательных пунктов армеец задержал российского военного, который пытался попасть на наши позиции. Украинский бойца он ранил холодным оружием.