23:35, Вчера

"Это прекрасно": в "Слуге народа" похвалили испытание новой вакцины на украинцах Вместе с тем сам нардеп не стал бы принимать участие в эксперименте

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Александр Качура позитивно оценивает возможное участие Украины в испытаниях новой индийской вакцины от коронавируса.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я против испытаний на людях не в добровольном порядке, но здесь речь не идет о недобровольном порядке испытания медикаментов, вакцин и т.д. С другой стороны, можно с уверенностью сказать, что это мировая практика. Сейчас это подняли на поверхность, потому что что-то Степанов сказал, и пошли комментарии. Но это же прекрасно, если новые технологии развиваются, если дается возможность без какой-то инъекции вылечить коронавирус. Если такие технологии будут, нужно ими воспользоваться. А те страны, которые будут принимать участие в этой программе, первыми получат такую возможность", - сказал нардеп.

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Тем не менее сам нардеп, по его словам, не стал бы принимать участие в таких испытаниях.

"Думаю, здесь медики в первую очередь должны говорить о том, как будут проходить испытания. Но с человеческой точки зрения я бы лично и члены моей семьи не принимали участия в таких испытаниях. Но с медицинской точки зрения в этом есть здравый смысл", - сказал Качура.

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24 февраля министр здравоохранения Максим Степанов после возвращения из Индии сказал, что договорился с компанией Bharat Biotech о проведении в Украине третьей стадии испытания новой вакцины в виде спрея для носа. По словам министра, в случае проведения испытаний и доказанности эффективности вакцины у Украины будет приоритетный доступ.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" академик, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко рассказал, что нет никаких оснований не доверять индийской вакцине, первая партия которой прибыла в Украину.