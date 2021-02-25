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Дело экс-замглавы ПриватБанка: банкир рассказал о последствиях Сергей Фурса назвал оптимистичные и пессимистичные варианты итогов дела ПриватБанка

Бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Владимир Яценко, подозреваемый в растрате, вышел под залог в 52 млн гривен. Что даст стране победа в деле ПриватБанка, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".

"При самом оптимистичном сценарии эти 5,5 млрд долларов, которые мы как налогоплательщики потратили на спасение ПриватБанка, должны вернуться в бюджет за счет того, что активы тех людей, которые в этом виновны, будут проданы. Это в идеальном варианте", — сказал он.

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Фурса объяснил, что может пойти не так в этом деле.

"В реальном варианте есть много промежуточных. Во-первых, даже если будет полная победа, все эти 5,5 млрд мы уже не найдем, олигархи часто такие деньги профукивают, извините. Плюс можно также никогда не добраться до Коломойского и Боголюбова. Все это может затормозить на этапе суда стрелочников из топ-менеджмента, таких как господин Яценко, например. И худший – если господин Коломойский вернет контроль над ПриватБанком и вернет себе банк с деньгами налогоплательщиков", — сказал он.

Напомним, 25 февраля суд избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в 52 млн 210 тысяч гривен. 21 февраля Владимира Яценко украинские правоохранители сняли с чартерного рейса, когда он уже летел из Днепра в Вену, но самолет развернули и посадили в Борисполе.