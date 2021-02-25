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"Дело не одного дня": политолог рассказал, сколько времени займет экстрадиция Шария Вадим Карасев рассказал, от чего зависит экстрадиция Анатолия Шария и блокирование его YouTube-канала

Экстрадиция блогера Анатолия Шария, которому СБУ объявила о подозрении и который получил статус политического беженца, – вопрос как минимум на год. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Нужно готовить экстрадицию в соответствующие европейские структуры, чтобы страна, где человек находился, согласилась на экстрадицию. Но это дело не одного дня, возможно, не одного месяца, это на годы, как минимум на год. Но нужно, чтобы процедура работала. Есть подозрение, есть вызовы в СБУ, он не приходит – тогда есть основания подавать в соответствующие институции на экстрадицию. Также есть соответствующие органы в Украине, они должны обратиться, если есть основания, для того, чтобы, как говорится, выпилить его из соответствующей YouTube-платформы", — сказал он.

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Карасев объяснил, реально ли добиться блокировки канала Шария.

"Если будет доказано, что это чисто пропагандистский контент и враждебный для Украины, тогда можно обратиться с доказательствами к администраторам YouTube и предлагать, чтобы он был лишен YouTube. Есть же прецедент Дубинского, Трампа. Это зависит от того, как сработают наши компетентные органы", — сказал он.

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Напомним, СБУ 16 февраля объявила, что блогеру Анатолию Шарию, проживающему в Испании, сообщается о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.