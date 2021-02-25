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Вакцинация от COVID-19: врач рассказала, ждать ли лучшую вакцину Евгения Менжулина объяснила, опасны ли новые штаммы коронавируса

Британский штамм COVID-19 выявлен уже в 101 стране, а южноафриканский — в 51. Инфекционист Евгения Менжулина рассказала в эфире канала "Украина 24", насколько опасны новые штаммы.

"Мы предупреждаем, что этот год такой же, как прошлый, он карантинный, и желательно не совершать перемещений без крайней необходимости. Туристические, развлекательные поездки — сейчас от них лучше отказаться. Но люди не хотят нас слышать, они хотят путешествовать, побыть в горах или встретить весну в Европе. Это приведет к циркуляции новых штаммов. Это нормально, вирус хочет выжить", — сказала она.

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Также врач ответила на вопрос, будет ли вакцина CoviShield, завезенная в Украину, действовать на новые штаммы, и нужно ли вакцинироваться сейчас или стоит подождать вакцину получше.

"Сейчас очень сложно сделать выводы о том, как работает вакцина в целом. Мы приобретаем этот опыт вместе с людьми, которые делают прививки, и смотрим на иммунологичный ответ. Это касается любой вакцины. Будет ли работать та вакцина, которую привезли в Украину, против новых штаммов, сложно сказать. Может быть, что не будет работать. Есть же заявления ВОЗ, что вакцина от гриппа не совпадала на 100% с количеством штаммов гриппозной инфекции. То же самое может случиться и с коронавирусом. Ждать чего-то лучше — я не уверена, что мы чего-то дождемся, а если и дождемся, то не раньше второй половины года. А болезнь есть уже сейчас, она распространяется, люди болеют тяжело. Лучше привиться тем, что у нас есть сегодня", — сказала она.

Ранее врач Сергей Дубров рассказал, когда в Киеве начнется вакцинация от коронавируса.