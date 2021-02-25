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Россия взяла в плен украинское население — политолог о новом осложнении на Донбассе Владимир Лупаций высказался о заседании Генассамблеи ООН по поводу России и о блокировании КПВВ

Тотальное давление на страну агрессора — такой была тема заседания Генеральной ассамблеи ООН, созванного по инициативе Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сейчас главная задача — не допустить дальнейшего влияния Москвы на оккупированных территориях. Ситуацию прокомментировал политолог Владимир Лупаций в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, в данном случае Украина по максимуму использовала заседание Генассамблеи ООН. Если коротко, я бы сказал так: это дискредитация члена Совбеза ООН в глазах участников Генеральной ассамблеи. Украине удалось продемонстрировать, что Россия не выполняет Минск. Она его не просто не выполняет, но и рушит его. Примером невыполнения является блокирование доступа миссии ОБСЕ на территорию и на украинско-российскую границу. Также очень важно было акцентировать внимание на том, что деиндустриализация региона создает угрозу экологической катастрофы транснационального характера. Нужен допуск международной мониторинговой миссии для оценки ситуации в этом вопросе", — сказал он.

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Также эксперт высказался о блокировании открытия контрольных пунктов въезда-выезда российской стороной.

"Это не новые действия со стороны России. Это подтверждает, что выполнение Минских соглашений не принадлежит к геополитическим приоритетам Российской Федерации. Они воспользовались условиями борьбы с пандемией и окончательно отрезали, взяли в плен население временно оккупированных территорий. Цель — обрезать любые человеческие отношения и полностью переключить людей на российскую тему. Это фактически принуждение для ускорения паспортизации и реализации стратегии "выжатого лимона". С одной стороны, деиндустриализировать, с другой — выдавить к себе активное и квалифицированное население", — сказал он.

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Добавим, российская сторона снова сорвала открытие КПВВ на оккупированных территориях Донбасса. Открыть пункты в Золотом и Счастье должны были еще вчера, 24 февраля, но оккупанты отказались открывать КПВВ со своей стороны. Работу КПВВ на Донбассе российская сторона блокирует с осени прошлого года.