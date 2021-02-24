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"У полиции не было дубинок": у Авакова рассказали о беспорядках на Банковой Антон Геращенко рассказал, что будет с задержанными активистами

Всех задержанных во время протеста на Банковой улице в Киеве отпустили. По данным полиции, участие в акции приняли около двух тысяч человек, которые собрались, чтобы выразить недовольство приговором одесскому активисту Сергею Стерненко. Протестующие бросали в полицию файеры и снежки, пострадали 27 правоохранителей — их госпитализировали с ожогами глаз и легкими травмами. 24 участников стычек задержали.

Подробности рассказал заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24".

"Вчера в отношении правоохранителей была применена брутальная сила: полицейским и национальным гвардейцам брызгали прямо в лицо и глаза слезоточивым газом, были сорваны шлемы, сожжено государственное имущество отдельными лицами, которые выдают себя за патриотов. Мы не допустим такого отношения к полицейским. Мы требуем от протестующих митинговать с соблюдением Конституции, что значит мирно, без насилия, без нападения на полицейских. Мы сейчас опубликуем видеозапись и кадры брутальных нападений на сотрудников полиции. Это нельзя оправдать, это нечестно и несправедливо. Господину Парасюку (экс-нардеп, принимавший участие в акции — ред.), я думаю, надо тоже озаботиться тем, что он должен отвечать за свои правонарушения", — заявил он.

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Геращенко рассказал, что ждет задержанных активистов в будущем.

"Мы провели профилактические беседы с задержанными, было принято решение не привлекать их к уголовной ответственности ввиду того, что травмы полицейских были легкими. Но на будущее мы предупреждаем, что не позволим так относиться к полицейским и нацгвардейцам. Это тоже граждане Украины, у них есть мамы, папы, дети, и они этого не заслуживают. Моя оценка произошедшего — что стояла задача вынудить полицейских давать сдачи этим людям. Мы специально не выдавали полиции ни дубинок, ни слезоточивого газа, чтобы не допустить насилия со стороны полиции", — сказал он.

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Напомним, что Сергею Стерненко инкриминировали похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Активист утверждал, что у обвинения нет доказательств, и дело построено только на заявлениях Щербича. Суд приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы. После приговора на Банковой улице у Офиса президента началась акция протеста.