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"Все больные на кислороде": что происходит в регионе с самой большой вспышкой COVID-19 В Ивано-Франковской области продолжается вспышка коронавируса, больные поступают в тяжелом состоянии

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области остается напряженной, за последние сутки зарегистрировали 600 новых случаев заболевания — это самая высокая цифра в Украине. Как рассказали медики, на госпитализацию люди поступают в основном в тяжелой форме и с запущенными формами пневмонии.

"Вирус прошел мутацию и, вероятно, идут другие формы вируса, чем те, которые были в начале пандемии. Практически все больные зависимы от кислорода. Только поступают и максимум на вторые сутки уже нужен кислород. Увеличивается поток кислорода, больные нуждаются все в больших дозах кислорода, протекает (болезнь — ред.) практически у всех с пневмонией", — рассказал заместитель главного врача Городенковской ЦРБ Олег Потурнак.

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Что касается вакцины, ее в области пока нет — препарат ожидается сегодня-завтра. В облгосадминистрации рассказали, что как только ее привезут, сразу же начнется процесс вакцинации. Мобильные группы уже готовы. Хранить вакцину будут в областном аптечном складе, который во время своего визита проверил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Также в области развернут первый мобильный госпиталь ГСЧС, но больных там нет — пока больницы области справляются с наплывом пациентов.