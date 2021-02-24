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Нужен миллион доз: у Кличко рассказали, кого будут вакцинировать в Киеве Владимир Бондаренко рассказал о процессе вакцинации и карантине в столице

Украина получила вакцину от коронавируса, в ближайшее время начнется вакцинация. Готовы ли к старту кампании в столице, рассказал заместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

"Киев готов к вакцинации, проведено соответствующее обучение медперсонала, готовы кабинеты для прививок, поэтому никаких вопросов в этом не возникнет. Будем ждать (распределения вакцины — ред.). Мы определяли с самого начала, что приоритетным будет вакцинирование медицинских работников, педагогических работников и людей, которые находятся в группе риска. Еще раз подчеркну, что вакцинация будет проводиться бесплатно", — сказал он.

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Бондаренко отметил, что списки людей на вакцинацию уже есть, их начали составлять еще два месяца назад. В первую очередь вакцинируются медики, которые имеют постоянный контакт с больными.

"Когда мы говорим, что Киев ждет вакцину, мы ждем миллион доз. У нас 3 млн жителей столицы, соответственно, процесс вакцинирования будет растянут во времени, потому что пока мы не понимаем, когда получим необходимое количество вакцин", — добавил он.

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Также Бондаренко рассказал, что будет с карантином в Киеве, который на данный момент находится в "желтой зоне".

"Главное для нас — показатель загруженности койко-мест, на данный момент он не превышает показателя для желтой зоны, и будем надеяться, что он не перейдет в показатель для оранжевой зоны. Что касается ограничений: мы уже проходили адаптивный карантин, нет ничего страшного, не будут закрываться школы и садики, не будет останавливаться транспорт. Город будет жить с теми же ограничениями, с которыми мы живем год", — сказал он.

Ранее директор госпредприятия "Укрмедпостач" Оксана Маринчук показала, как хранится вакцина от COVID-19 и когда ее отправят в регионы.