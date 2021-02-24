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Украина получила вакцину от коронавируса — чиновники показали, как она хранится Вакцину от коронавируса развезут по регионам 11 автомобилей

Украина получила первую партию вакцин от коронавируса из Индии. Об их хранении и развозке в регионы рассказала в эфире канала "Украина 24" директор госпредприятия "Укрмедпостач" Оксана Маринчук.

"Мы вчера получили вакцины, сегодня они уже едут в регионы в сопровождении Национальной полиции. Температурный режим в холодовой камере, где хранится вакцина, 2-8 градусов, контролирует это специальный термодатчик и программа", — рассказала она.

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Маринчук показала, как выглядит холодильная камера внутри и рассказала, что сегодня все вакцины будут отправлены по месту назначения.

"Это остатки для облцентров, которые еще не получили вакцину, но сегодня все 11 автомобилей будут отправлены. Сегодня мы ее отправляем", — сказала она.

На коробках с вакцинами написаны области, в которые их будут отправлять. Везти их будут в специальных сумках-холодильниках, которые держат температуру. Сегодня уже отправлены пять автомобилей в регионы — Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Винницу и Черкассы.

Напомним, первыми вакцину от коронавируса должны получить Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Ранее председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко рассказал, можно ли доверять индийской вакцине от коронавируса.