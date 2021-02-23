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"Майдана не будет": Гордон прокомментировал приговор Стерненко По мнению журналиста, Апелляционный суд и Верховный суд помогут установить истину

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" прокомментировал приговор одесскому активисту Сергею Стерненко к 7 годам лишения свободы по обвинению в похищении и пытках человека.

По мнению журналиста, "все должен решить суд".

"Я не знаком с Сергеем Стерненко. Я за то, чтобы у нас в стране торжествовал закон, мне этого очень недостает последние годы. Я ненавижу избирательность закона, я не люблю, когда подменяют закон идеологией. Я очень хочу, чтобы мы начали, наконец, жить правильно, по закону. И последние шаги президента вселяют в меня уверенность, что так и будет. Ответ простой: если виноват – иди в тюрьму, если невиноват – нужно освободить. Суд должен это решать. В конце концов, если суд сегодня решил так - есть апелляция, есть Верховный суд", - сказал Гордон.

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Журналист сомневается, что протесты у Офиса президента против приговора Стерненко выльются в очередной Майдан.

"То, что люди вышли на улицы, это их право. Я сам, когда мне что-то не нравится, выхожу на улицы. Могут быть люди неправы? Могут. Могут быть правы? Могут. Главное, чтобы вели себя все в рамках закона - и люди, и правоохранительные органы. Думаю, люди помитингуют и разойдутся. Это не может быть Майданом, это не та фигура и не то событие, как бы кому ни хотелось это раскачивать", - сказал журналист.

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Напомним, что Сергею Стерненко инкриминировали похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Активист утверждал, что у обвинения нет доказательств, и дело построено только на заявлениях Щербича. После приговора на Банковой улице у Офиса президента началась акция протеста.