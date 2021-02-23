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Елена Зеленская запустила новый проект для людей с инвалидностью Портал "Дія. Бізнес" поможет бизнесменам решить вопросы с трудоустройством людей с инвалидностью

В Украине, по данным программы развития ООН, более 700 тыс. людей с инвалидностью ищут работу, многие стали безработными из-за пандемии, а некоторым отказывают в работе именно из-за инвалидности. Чтобы изменить эту ситуацию, первая леди Елена Зеленская инициировала проект "Без барьеров".

Об этом говорится в сюжете на канале "Украина 24".

В проекте принимают участие предприниматели, которые готовы брать на работу людей с инвалидностью, но не знают, как правильно организовать рабочее место и помочь адаптироваться. С помощью портала "Дія. Бізнес" компании, в которых работают люди с инвалидностью, делятся советами и опытом.

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Председатель ОО "Безбарьерность" Татьяна Ломакина рассказывает, что запросы от малого и среднего бизнеса в основном касаются ситуации с трудоустройством людей с инвалидностью.

"Именно ответ на эти вопросы мы искали в коммуникациях, в сборе информации с бизнесом. И эти статьи ориентированы на руководителей предприятий", - сказала Ломакина.

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Координатор комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко считает, что малый бизнес более мобилен в таких вопросах.

"Именно небольшое количество согласований, а также скорость принятия решений помогает представителям этого сектора быть более гибким к актуальным требованиям рынка и быстрее внедрять инновации, с большей легкостью внедрять концепцию инклюзивности", - сказала Бойко.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" уполномоченный президента Владимира Зеленского по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич рассказал, как люди с инвалидностью чувствуют себя в Украине.