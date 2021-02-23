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Академик рассказал, можно ли доверять индийской вакцине от коронавируса По словам Сергея Комиссаренко, AstraZeneca не успевает выпускать нужное количество вакцины, и отдала производство на аутсорсинг

Академик, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24" рассказал, что нет никаких оснований не доверять индийской вакцине, первая партия которой прибыла в Украину.

"Я знаю, что институт сывороток – это крупнейшее в мире предприятие, которое изготавливает наибольшее количество вакцин. В Индии очень мощная промышленность и иммунобиологическая промышленность, они готовят вакцины против большого количества заболеваний, у меня нет никаких опасений по поводу качества этого завода", - сказал ученый.

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Комиссаренко отметил, что индийский завод работает по системе аутсорсинга, поскольку предприятия AstraZeneca не справляются с производством в силу большого количества заказов.

"Этот завод – типичный пример передачи технологий, так называемый аутсорсинг, тогда, когда производитель вакцины просто не может удовлетворить весь рынок. Представьте – сделать для мира более 10 млрд вакцин. Сейчас Евросоюз требует от AstraZeneca, чтобы они им поставили большое количество. В Германии вакцины Phizer уже нет, и сейчас они проводят вакцинацию AstraZeneca", - сказал Комиссаренко.

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Также академик призвал не бояться прививки.

"Прививка от коронавируса - это примерно то же самое, что против вируса или другого инфекционного заболевания. Вы почувствуете небольшой укол, который, возможно, немного более болезненный, чем укус комара, и ничего более", - сказал ученый.

Напомним, ранее врач-инфекционист Андрей Александрин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что при вакцинации от коронавируса в Украине главными проблемами остаются подготовка медперсонала и хранение препарата.