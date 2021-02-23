В Одессе суд вынес приговор по делу Стерненко: подробности
Защита активиста намерена обжаловать приговор
Одесского активиста, бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко 23 февраля суд приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении и пытках человека.
Судья зачитывал приговор под крики "позор". Под судом собираются активисты, которые поддерживают Стерненко и считают решение суда несправедливым.
Относительно дела уже высказались и некоторые известные люди.
В частности, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун прибыла в Одессу под здание суда, чтобы выразить поддержку активисту. Мэр Львова Андрей Садовый в посте в соцсетях назвал Стерненко простым украинским парнем, который воспользовался правом на самозащиту.
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Сам Стерненко перед началом заседания обратился к публике и сказал, что даже понятия не имеет, выйдет ли к публике после судебного заседания.
Сторона защиты объявила, что будет подавать апелляцию на приговор.
Напомним, что Сергею Стерненко инкриминировали похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Сам активист утверждал, что у обвинения нет доказательств, и дело построено лишь на заявлениях Щербича.
Против Стерненко открыто еще одно дело - об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В 2018 году на активиста в Одессе было совершено три нападения. Во время последнего он применил нож и убил одного из нападавших.