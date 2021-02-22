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Надо готовиться к эскалации - военный эксперт объяснил, что происходит на Донбассе Россия вновь использует Донбасс как способ давления на украинскую власть, отметил Александр Мусиенко

На Донбассе за последний месяц фиксируется активизация боевиков, из России в ОРДЛО прибывают колонны техники, активизировались снайперы. Это свидетельствует, что Кремль будет усиливать давление на Украину.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Ситуация угрожающая в течение последнего месяца, так как фиксируются движение колонн с территории России на оккупированный Донбасс, фиксируются маневры российских военных на украинско-российской границе, постоянные военные учения, фиксируется прибытие снайперов из Российской Федерации, "отрабатывают", как они это называют, по украинским подразделениям", - сообщил эксперт.

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На вопрос, вызвано ли это санкциями СНБО против компаний и физических лиц, связанных с Россией, Мусиенко ответил:

"В том числе, это можно связывать. Мы же прекрасно понимаем, что Россия использует Донбасс как способ давления на украинскую власть, предыдущую или нынешнюю, чтобы иметь какие-то аргументы в переговорах... Это для них всегда способ давления. Но это вопрос комплексный, это не только из-за санкций".

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По его словам, мирный процесс на Донбассе сегодня заходит в тупик.

"Я думаю, что и в Офисе президента, и в СНБО понимают, что нам надо готовиться к эскалации. Мне кажется, это уже просто без сомнения", - добавил военный эксперт.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24" назвал три варианта решения конфликта на Донбассе.