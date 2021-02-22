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Экс-генпрокурор рассказал, кто отдал приказ стрелять по участникам Майдана Как отметил бывший генпрокурор, сейчас все фигуранты находятся в Москве

Во время Революции Достоинства приказы силовикам стрелять в участников Майдана отдавали министр внутренних дел Виталий Захарченко и глава СБУ Александр Якименко по согласованию с президентом Виктором Януковичем.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Следствие и эксперты считают, что решения Януковича, Захарченко, Шуляка, Якименко и там еще много генералов стоят в прямой причинно-следственной связи с убийствами на Майдане. Их приказы стоят в прямой причинно-следственной связи, то есть привели к смертям на Майдане", - заявил экс-генпрокурор.

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По словам Луценко, все фигуранты "находятся в Москве и судить их можно только заочно".

"Следствие и экспертиза установили, что глава СБУ Якименко, который ввел так называемую "антитеррористическую операцию" по согласованию с Януковичем, а также министр внутренних дел Захарченко, который по согласованию с Януковичем ввел операцию "Бумеранг", собственно, и отдали эти приказы по согласованию с Януковичем – на то, чтобы силовики стреляли в людей. Это доказано следствием и подтверждено экспертизой, но для того, чтобы осудить этих людей, необходим закон, на основании которого суд пройдет при отсутствии обвиняемых", - пояснил он.

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Ранее бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала "Украина 24" назвал причины того, что виновные в расстреле Майдана до сих пор не наказаны.