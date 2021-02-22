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"Если родственники живут в России": эксперт оценил законопроект о коллаборационизме Законопроект будет касаться не только политиков, но и простых людей, отметил Александр Солонтай

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о коллаборационизме должен четко установить, какие случаи можно считать сотрудничеством с врагом, а какие нельзя.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог Александр Солонтай.

Он пояснил, что законопроект будет касаться не только украинских политиков, которые ездят в Россию, но и простых людей.

"Представим себе, что у вас дедушка или бабушка, родственники, живут на территории "ДНР" или "ЛНР", России, есть какие-то семейные дела, и вы туда поехали, например, на похороны или свадьбу. А на той свадьбе, похоронах, крестинах, на каком-то семейном событии, были люди из спецслужб, они вообще какие-то родственники в третьем колене. И вы возвращаетесь сюда, а вас обвиняют в том, что вы работаете на врага. И действительно – на фотографиях в Facebook, Instagram видно все. Вы коллаборант, враг государства, или просто на свадьбу поехали? А если вы там жили, или родственники жили и уезжают оттуда, приезжают сюда, а им говорят: вы потенциальные агенты?", - привел примеры эксперт.

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Солонтай отметил, что закон должен четко установить, в каких именно случаях людей можно привлекать к ответственности.

По словам политолога, в связи с войной нередко возникают такие ситуации, не урегулированные законодательным полем, потому законодательство "нужно реформировать до реального состояния".

Напомним, партия "Европейская солидарность" предложила Верховной Раде принять законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что СБУ имеет в своем распоряжении список агентов влияния России, которые работают в Украине.