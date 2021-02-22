Экстрадицию Шария можно ускорить — правовед назвал способ

Экстрадицию блогера Анатолия Шария, которому СБУ объявила о подозрении, можно ускорить. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" правовед Николай Сирый.

"Это дело подняло чрезвычайно важные обстоятельства, и они сейчас в центре внимания общества. Первый момент касается стандартов политической деятельности. Украинское законодательство, в частности, закон о политических партиях, прямо запрещает финансирование политической деятельности из-за границы. Если СБУ объявляет о формировании соответствующего подозрения, то можно допустить, что у нее есть доказательства нарушения этих требований.

Также важная вещь касается нарушения требований по недопущению дискриминации некоторых лиц на территории Украины по тем или иным признакам. СБУ уверенно говорит о том, что Шарий нарушает эту норму, а она является четким стандартом в понимании европейского законодательства", — сказал он.