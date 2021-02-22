Экстрадицию Шария можно ускорить — правовед назвал способ
Эксперт рассказал, как будет происходить процедура выдачи Анатолия Шария Украине
Экстрадицию блогера Анатолия Шария, которому СБУ объявила о подозрении, можно ускорить. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" правовед Николай Сирый.
"Это дело подняло чрезвычайно важные обстоятельства, и они сейчас в центре внимания общества. Первый момент касается стандартов политической деятельности. Украинское законодательство, в частности, закон о политических партиях, прямо запрещает финансирование политической деятельности из-за границы. Если СБУ объявляет о формировании соответствующего подозрения, то можно допустить, что у нее есть доказательства нарушения этих требований.
Также важная вещь касается нарушения требований по недопущению дискриминации некоторых лиц на территории Украины по тем или иным признакам. СБУ уверенно говорит о том, что Шарий нарушает эту норму, а она является четким стандартом в понимании европейского законодательства", — сказал он.
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Эксперт объяснил, как Украина должна обосновывать необходимость экстрадиции.
"Первый вопрос по поводу экстрадиции – насколько серьезны эти обвинения. Они достаточно серьезны. Когда привлечение к ответственности связано с политической деятельностью, изучаются политические мотивы, не будет ли это политическим преследованием, соответственно, правоохранителям придется доказывать, что его нет. На момент, когда возникнет вопрос об экстрадиции, сама процедура будет изучаться на территории государства, где будет пребывать эта личность. Процедура довольно затянута по времени, но если страна хочет ускорить, у нее есть возможность активно предоставлять документы и подтверждение об ускорении процедуры", — сказал он.
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Напомним, СБУ 16 февраля объявила, что блогеру Анатолию Шарию, проживающему в Испании, сообщается о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.