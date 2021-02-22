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Красная зона и блокпосты — как в Ивано-Франковске борются со вспышкой COVID-19 Главный санитарный врач Ивано-Франковщины рассказал, какая ситуация с заполненностью больниц

Из-за крупной вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области вводят красную зону карантина и разворачивают блокпосты. Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук рассказал подробности о ситуации в регионе в эфире канала "Украина 24".

"У нас прибыл мобильный госпиталь ГСЧС, он в течение двух суток был развернут на территории Богородчанской центральной районной больницы. Госпиталь по технической оснащенности мощный, предусмотрено разворачивание в этом госпитале 120 койко-мест. Также в госпитале есть мониторы пациента, кислородные концентраторы общим количеством 120, аппараты ИВЛ. Хочу отметить, что госпиталь имеет автономное отопление и может работать при минусовых температурах. Он может вводиться в работу уже с сегодняшнего дня, там уже все налажено. Как только будет заполнена сама больница, первые пациенты могут поступить в мобильный госпиталь", — рассказал он.

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Санврач рассказал, как службы здравоохранения пытаются справиться с ситуацией.

"В больницах области загруженность от 92 до 100%, это очень большая нагрузка. У службы экстренной помощи есть интерактивная карта и они полностью понимают, куда доставлять пациента из какого района, чтобы предоставить оперативную и качественную помощь, у нас отказов нет. Что до блокпостов, они работают силами Национальной полиции, также на блокпостах есть медики, которые проводят температурный скрининг. Сезон ОРВИ и гриппа добавил нам размытой картины, и медикам сложно дифференцировать больных гриппом и ковидом", — рассказал он.

Ранее главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Татьяна Мостепан озвучила прогноз по новому всплеску заболеваемости коронавирусом.