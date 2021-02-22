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В Украину идет весна — синоптик рассказал, когда окончательно потеплеет Николай Кульбида рассказал о приходе весны и изменениях климата

В Украину после сильных морозов идет потепление. Какой будет погода и когда окончательно начнется весна, рассказал в эфире канала "Украина 24" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Приход весны в Украину — это переход среднесуточной температуры в стойком режиме через 0 градусов в сторону повышения. И этот переход произойдет на этой неделе. Можно говорить о том, что зима, если и вернется, это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", — сказал он.

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Также Кульбида рассказал, как влияют на жизнь украинцев сильные температурные перепады, которые наблюдались в последнее время.

"Опасность в перепадах температур есть, но мы должны быть готовы к тому, что климатические изменения уже произошли, причем существенные, и они продолжают происходить. Тенденция к повышению температуры, особенно в холодное время года, сохраняется. Какие последствия это может иметь? Очень негативно влияет частота смены атмосферных процессов. Раньше у нас было по 7-10 дней стабильных атмосферных процессов, когда организм человека привыкает к такой ситуации, то любые перемены приводят к стрессу. Сейчас частота смены атмосферных процессов увеличилась в 2-3 раза, и конечно, хорошо это не влияет на здоровье и самочувствие. Так что это негативное влияние. Но нужно искать какой-то позитив. Здесь позитивно то, что с каждым годом Украина будет тратить все меньше энергоносителей на обеспечение своего функционирования за счет потепления в холодный период. Кроме того, летом можно будет выращивать даже два урожая определенных культур, той же картошки. Может сдвинуться и уже сдвигается на север выращивание риса. То есть нужна государственная программа адаптации к таким переменам", — сказал он.

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Глава Укргидрометцентра прокомментировал заявления метеорологов о том, что в Украине станут более частыми засухи.

"Засушливые явления — это всегда проблема. У нас засухи могут быть грунтовые, воздушные и так далее. Это для Украины характерно. Если говорить о грунтовой засухе, то степные и лесостепные районы Украины будут с каждым годом под влиянием таких засушливых явлений. Что нужно делать — расширять орошение земель. Именно орошение даст нам гарантированные урожаи", — добавил он.

Ранее синоптик Людмила Савченко рассказала, в каком регионе морозы продержатся дольше всего.