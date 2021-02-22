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Индийская вакцина в Украине: эксперт рассказал, кто первым ее получит Иван Сорока рассказал, как убедить украинцев вакцинироваться индийской вакциной

Ивано-Франковск, который страдает от сильнейшей в Украине вспышки коронавируса, может в первую очередь получить вакцину при некоторых условиях. Об этом рассказал президент Украинского медицинского клуба, врач Иван Сорока в эфире телеканала "Украина 24".

"Это должна быть рекомендация инфекционистов и эпидемиологов. Да, в те зоны, которые больше всего страдают от инфекции, должны получить вакцину приоритетно, но перед этим мы как эксперты рекомендуем, чтобы она прошла хотя бы сокращенно государственную регистрацию. Должна быть проверена документация, эксперты должны проверить качество. Здоровье наших людей в приоритете", — сказал он.

Сорока ответил на вопрос, как убедить людей вакцинироваться, если первой в Украину прибудет индийская вакцина Covishield, о которой ранее украинцы не слышали.

"Должна сработать государственная машина, должна быть проведена информационная кампания, и специалисты МОЗ должны сказать о качестве и безопасности этой вакцины", — сказал он.

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