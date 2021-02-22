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"Есть проблемы": мэр Ивано-Франковска о сильной вспышке коронавируса в городе Руслан Марцинкив рассказал, как можно решить проблему с нехваткой мест в больницах

В Ивано-Франковске сохраняется самая сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине. Подробно о ситуации рассказал в эфире канала "Украина 24" мэр города Руслан Марцинкив.

"Я считаю, что одна из главных причин — туристический потенциал нашей области. Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин — праздники, но я думаю, что она не главная. Мы видим, что наибольшее количество (заболевших — ред.) — это Ивано-Франковская область, сейчас подтягивается Закарпатье, Черновицкая область. Это как раз места, где больше всего курортов, где отдыхали люди на новогодние праздники", — сказал он.

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Марцинкив рассказал о ситуации с госпитализированными и прокомментировал разворачивание мобильного госпиталя на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

"Проблемы есть, особенно с медиками. Что касается мобильного госпиталя, это хорошо, но в первую очередь нужно обеспечить места в областных учреждениях, в других учреждениях, которые можно перепрофилировать. Мы в городе перепрофилировали отделение роддома, у нас там 60 точек с кислородом, 120 мест развернуто. Я считаю, что сначала нужно задействовать на 100% те структуры, которые еще не полностью задействованы в области, а уже потом разворачивать мобильные... Условия намного лучше даже в районных больницах, чем на улице... Я понимаю, что там и оборудование, обогрев, но, на мой взгляд, лучше и эффективнее (задействовать стационарные медучреждения — ред.) В целом ситуация довольно напряженная, действительно людей поступает больше. В городских учреждениях у нас уже 614 пациентов с подозрением или с подтверждением на коронавирус. В роддоме у нас 87 человек, в детской больнице 45. Мы думаем о дополнительных местах в других больницах города. Хотя, опять же, по моему мнению, есть областные учреждения, которые можно было бы задействовать и перепрофилировать на больных ковидом. Почему этого не делается — это больше вопрос к области", — сказал он.

Марцинкив призвал туристов пока не ехать в Ивано-Франковскую область, пока не остановят вспышку заболеваемости.

Ранее главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Татьяна Мостепан озвучила прогноз по новому всплеску заболеваемости коронавирусом.