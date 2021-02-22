11:07, Сегодня

Вакцинация от COVID-19 нужна как можно скорее: эксперт объяснил причины Эксперт рассказал, сколько украинцев уже переболели коронавирусом

Вакцинацию в Украине необходимо начать как моно скорее любой вакциной. Об этом заявил руководитель ключевых проектов и старший исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в эфире канала Украина 24".

"Да, это необходимо. В исследовании Киевской школы экономики показано, что менее 20% людей переболело, а для коллективного иммунитета необходимо от 60% до 80%, по разным данным. Как мы видим, мы далеко от этого числа, поэтому вакцинация сейчас очень нужна", — сказал он.

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Ганиченко рассказал о прогнозах на следующую волну заболеваемости и о том, как сдержать ее рост.

"Мы прогнозируем по средним сценариям распространения, и мы сотрудничаем с Министерством здравоохранения, чтобы избежать даже этого среднего сценария. Что это означает? Сейчас мы видим вспышку на Западной Украине. Мы работаем над тем, чтобы эти вспышки были локализованы. Если удастся сдержать вспышки в четырех областях, то дальнейшего распространения удастся избежать, так как в других областях увеличения нет. Первое направление — тестирование, отслеживание и изоляция, второе — карантинные ограничения. С первым, в принципе, понятно, нужно больше тестировать контактных людей, изолировать и отслеживать, чтобы изоляция велась эффективно. Карантинные меры — это то, что сейчас выводится в Западной Украине", — сказал он.

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Также эксперт рассказал, сколько украинцев переболело коронавирусом и как подсчитали эту цифру.

"По нашим данным, до 20% украинцев уже переболело, точнее, от 13% до 20% — это абсолютный максимум. Официальная статистика говорит о 3-5%. Есть довольно сложная эпидемиологическая модель. Если говорить просто, то в мире где-то в середине прошлого года выявляли среди всех случаев заболевания около 30%. То есть нужно умножать на 3-4. Мы знаем, что с конца 2020 года у нас выявляемость начала падать, а спада заболеваемости не было — госпитализация и смертность остались на том же уровне. Поэтому этот процент стал больше, где-то в 5-6 раз. Сейчас еще говорят о том, что возможно, еще больше переболевших", — сказал он.

Ранее главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Татьяна Мостепан озвучила прогноз по новому всплеску заболеваемости коронавирусом.