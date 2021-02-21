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"Это не AstraZeneca": эксперт рассказал, что за вакцину везет Степанов в Украину Глава Национальной медицинской палаты назвал главную проблему с индийской вакциной от коронавируса

Украина договорилась с Индией о поставке первых 500 000 доз вакцины от коронавируса, за которой отправился министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал в эфире канала "Украина 24" о проблеме с индийским препаратом.

"Вакцина, которую везет Максим Степанов, отмасштабирована на мощностях индийского института сывороток по лицензии Oxford и AstraZeneca. Но есть очередная проблема. Так как у нас Степанов – это ходячая катастрофа, и он в очередной раз в свою авантюру втянул руководство нашей страны. Проблема в том, что индийский Институт сывороток не имеет GMP-сертификации. Украинский национальный GMP-сертификат истек 1-1,5 года назад. При посещении Института сывороток вынесли больше 6 замечаний – от критических до незначительных. Только неделю назад индийский Институт сывороток подал в Минздрав обоснованные ответы, документально подтвержденные об устранении этих недостатков. На данный момент ИИС не имеет украинской национальной JP-сертификации. В данном случае вакцина пока не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована. Мало того, только в среду будет стоять вопрос о том, чтобы повторно отправить инспекцию в Индию на производственные мощности ИИС для повторной инспекции", — сказал он.

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Эксперт объяснил, что вакцину пока нельзя зарегистрировать в Украине.

"На данный момент Степанов везет две палеты – 41200 флаконов вакцины. То, что он говорит о 500 тыс. доз – это то, что якобы зарезервировано, что в будущем ИИС отмасштабирует и в будущем поставит на территорию Украины. Но проблема совершенно в другом, что ИИС не имеет национальной сертификации. На данный момент эту вакцину ни завозить нельзя, ни проводить регистрацию, ни использовать. Только после того, как украинские инспекторы вылетят в Индию, проведут повторную инспекцию, увидят, что нет замечаний – эта инспекция занимает 5 суток. После этого еще неделя уходит на подготовку отчета. После этого можно будет подтвердить сертификацию, что в последующем позволит зарегистрировать эту вакцину на территории Украины и потом применять. Цена этой вакцины для индийского правительства составляет меньше 3 долларов. По какой стоимости будет приобретать Украина, мне неизвестно. В действительности этот препарат не является брендовым, это не AstraZeneca, это непосредственно вакцина, произведенная по лицензии ИИС под другим торговым названием – Covishield", — сказал он.

Ранее депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что будет со Степановым в случае провала вакцинации.