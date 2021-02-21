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ВСУ реагируют адекватно — военный эксперт об обострении на Донбассе Дмитрий Снегирев рассказал об отслеживании российской военной техники в ОРДЛО

Боевики на Донбассе наращивают военную мощь. Есть ли у Украины возможность отслеживать, сколько военной техники поступает в ОРДЛО, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"У нас есть возможность это отслеживать. 15-17 февраля состоялась передислокация тяжелой бронетехники и живой силы непосредственно с территории России в ОРДЛО, в частности, в Луганск. Нами также зафиксирована передислокация отдельных подразделений 2-го армейского корпуса к линии разграничения, в частности, в оккупированный Первомайск. Именно на этом участке фронта наблюдается обострение ситуации — речь идет о Первомайско-Стахановском направлении. Весь объем необходимой информации ВСУ имеют", — сказал он.

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По словам эксперта, ВСУ адекватно реагируют на действия противника.

"Вооруженные силы Украины реагируют адекватно, хочу успокоить украинцев. Собственно по информации, которая поступает с оккупированных территорий, в районе Горловки уничтожено около 5 оккупантов. Это свидетельствует о том, что ВСУ дают адекватный отпор на любые проявления обострения военной ситуации со стороны боевиков. Более того, по моему мнению, ВСУ должны действовать на опережение, то есть использовать израильский опыт, когда наносятся точечные удары по местам сосредоточения с целью предотвращения провокаций со стороны боевиков", — сказал он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал три варианта решения конфликта на Донбассе.