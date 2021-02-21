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Сильные морозы задержатся в одном регионе — подробности от синоптика В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине окончательно потеплеет

Ведущий синоптик Укргидрометцентра Людмила Савченко рассказала в эфире канала "Украина 24", ждать ли еще морозов, и когда наступит весна.

"Значительных похолоданий пока не видно по нашим данным, по крайней мере на ближайшие 10 дней. Но в отдельные ночи температура может снижаться до -6 ... -8 градусов. То есть конец февраля и начало марта — в целом это будет теплая погода, за исключением разве что восточных областей", — сказала она.

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По словам эксперта, в некоторых местах еще будут сильные морозы.

"На Востоке будет холоднее - там 23-24 февраля температура ночью снизится до -11... -16 градусов, а в Луганской, Харьковской областях — даже до -20... -21 градуса. На остальной территории будет поддерживаться теплая погода. Но и на Востоке 25- 26 февраля морозы ослабеют", — сказала она.

Ранее в Харьковской области сурок Тимка дал прогноз, когда в Украине потеплеет.