"Никакой идеализации не нужно": Дробович о постановлении Рады по Майдану

Глава УИНП отметил необходимость изучать все обстоятельства событий Революции Достоинства

"Никакой идеализации не нужно": Дробович о постановлении Рады по Майдану

Постановление Верховной Рады, которое определяет Революцию Достоинства как один из ключевых моментов для украинского государства, является сигналом того, что власть понимает важность Майдана.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Научную дискуссию в Украине никто не может остановить, и это не нужно делать. Конечно, нужно изучать все обстоятельства событий - исторические, культурологические, юридические, которые произошли 20 февраля 2014 года. Музей Революции Достоинства, собственно, и является той платформой для этой дискуссии. Там есть и ежегодный научный форум, и в будущем в экспозиции будет место для критического осмысления всех событий, критического с точки зрения, что это значит на греческом языке - "взвешивать", расчетливое суждение", - рассказал Дробович.

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Глава УИНП отметил, что "никакой идеализации не нужно в этом случае".

"Но все мы единодушны в том, что это заявление является важным сигналом, что государство понимает значение Революции Достоинства как события, которое отстояло нашу свободу и гарантировало нам те права гражданина, которые исповедуют все европейские страны", - добавил он.

Напомним, накануне 7-й годовщины расстрелов на Майдане Верховная Рада своим постановлением объявила Революцию Достоинства выражением национальной идеи свободы и осудила действия экс-президента Виктора Януковича. "За" проголосовали 295 нардепов.

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Ранее бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала "Украина 24" назвал три причины того, что до сих пор не наказаны виновные в убийствах протестующих на Майдане.

Источник Украина 24 Теги Верховная Рада Антон Дробович Институт национальной памяти Майдан