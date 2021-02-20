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"Никакой идеализации не нужно": Дробович о постановлении Рады по Майдану Глава УИНП отметил необходимость изучать все обстоятельства событий Революции Достоинства

Постановление Верховной Рады, которое определяет Революцию Достоинства как один из ключевых моментов для украинского государства, является сигналом того, что власть понимает важность Майдана.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Научную дискуссию в Украине никто не может остановить, и это не нужно делать. Конечно, нужно изучать все обстоятельства событий - исторические, культурологические, юридические, которые произошли 20 февраля 2014 года. Музей Революции Достоинства, собственно, и является той платформой для этой дискуссии. Там есть и ежегодный научный форум, и в будущем в экспозиции будет место для критического осмысления всех событий, критического с точки зрения, что это значит на греческом языке - "взвешивать", расчетливое суждение", - рассказал Дробович.

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Глава УИНП отметил, что "никакой идеализации не нужно в этом случае".

"Но все мы единодушны в том, что это заявление является важным сигналом, что государство понимает значение Революции Достоинства как события, которое отстояло нашу свободу и гарантировало нам те права гражданина, которые исповедуют все европейские страны", - добавил он.

Напомним, накануне 7-й годовщины расстрелов на Майдане Верховная Рада своим постановлением объявила Революцию Достоинства выражением национальной идеи свободы и осудила действия экс-президента Виктора Януковича. "За" проголосовали 295 нардепов.

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Ранее бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала "Украина 24" назвал три причины того, что до сих пор не наказаны виновные в убийствах протестующих на Майдане.