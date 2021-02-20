У Украины есть три сценария - военный эксперт о Донбассе

В Украине сегодня существует три сценария решения конфликта на Донбассе.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, эти сценарии - "миротворцы, политическая договоренность и силовой вариант".

"Все остальное может быть интерпретацией этих трех сценариев или комбинированным применением. Дальше, я думаю, ситуация (на Донбассе - ред.) существенно не изменится. Сценарий миротворцев отпадает, потому что нет официального признания факта войны. Без этого признания ООН не предоставит миротворцев. Силовой сценарий, как сказал главнокомандующий ВСУ, не рассматривается Вооруженными силами. Вообще, по своему функционалу, они должны были сделать уже с десяток вариантов освобождения силовым путем, и хотя бы один представить обществу, чтобы не только общество, но и внешние партнеры были в курсе того, что мы готовы к решению вопроса силовым путем. Остается политический сценарий, но мы здесь не видим существенного изменения позиции сторон", - отметил Жданов.